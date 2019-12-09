Светилев Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1947
Дочь: Кобзева - Светилева Галина Владимировна
Мать ребёнка: Светилева - Головина Александра Семеновна
Рождение ребёнка
03.06.1950
Сын: Светилев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Светилева - Головина Александра Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно