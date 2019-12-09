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Светилев Владимир Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1947

Дочь: Кобзева - Светилева Галина Владимировна

Мать ребёнка: Светилева - Головина Александра Семеновна

Рождение ребёнка
03.06.1950

Сын: Светилев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Светилева - Головина Александра Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светилева - Головина Александра Семеновна

Смерть
Неизвестно
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