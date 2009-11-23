Власова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1923
Дочь: Андрианова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Власов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Власов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Власов Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968