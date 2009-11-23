Власова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Алексей

Мать: Надежда

Рождение ребёнка
09.06.1923

Дочь: Андрианова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Власов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Власов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Власов Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Николай Григорьевич

Смерть
1968
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