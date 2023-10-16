Витушкина (Гагарина) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витушкина (Гагарина) Александра Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1913

Дочь: Головченко Нина Викторовна

Отец ребёнка: Витушкин Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Витушкина Трифена Викторовна

Отец ребёнка: Витушкин Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
02.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Витушкин Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витушкин Киф Викторович

Отец ребёнка: Витушкин Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Витушкин Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Витушкин Виктор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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