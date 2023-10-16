Витушкина (Гагарина) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.01.1913
Дочь: Головченко Нина Викторовна
Отец ребёнка: Витушкин Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Витушкина Трифена Викторовна
Отец ребёнка: Витушкин Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Витушкин Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Витушкин Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Витушкин Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно