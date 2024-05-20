Нюшенко Александр Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиОколо 1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1898
Отец: Нюшенко Антип
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1918 и 1920
Рождение ребёнка
10.02.1923
Дочь: Бичевина (Нюшенко) Мария Александровна
Мать ребёнка: Нюшенко (Колесникова) Александра Петровна
Баево, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Около 1938
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Болезнь