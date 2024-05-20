Нюшенко Александр Антипович Около 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нюшенко Александр Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Нюшенко Антип

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1918 и 1920

Жена: Нюшенко (Колесникова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
10.02.1923

Дочь: Бичевина (Нюшенко) Мария Александровна

Мать ребёнка: Нюшенко (Колесникова) Александра Петровна

Баево, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Около 1938
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Болезнь

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