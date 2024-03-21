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Василий Федорович

Место рождения

Пенье, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1778 г.р.

Мать

1783 г.р.

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Федор Иванович

Мать: Аграфена

Пенье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ермолай Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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