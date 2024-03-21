Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Федор Иванович
Мать: Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ермолай Васильевич
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно