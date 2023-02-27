(Вышневецкая) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Вишнивецкий Тимофей
Отец ребёнка: Вишнивецкий Семён Павлович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Вишнивецкий Андрей
Отец ребёнка: Вишнивецкий Семён Павлович
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно