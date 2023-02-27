(Вышневецкая) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вышневецкая) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819

Сын: Вишнивецкий Тимофей

Отец ребёнка: Вишнивецкий Семён Павлович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Вишнивецкий Андрей

Отец ребёнка: Вишнивецкий Семён Павлович

Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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