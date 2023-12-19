Гараева Айгуль mother
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1983
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гараев Ильнур father
Рождение ребёнка
04.12.2009
Сын: Гараев Амир brother
Отец ребёнка: Гараев Ильнур father
Рождение ребёнка
03.12.2012
Дочь: Гараева Малика It is me
Отец ребёнка: Гараев Ильнур father
Рождение ребёнка
05.01.2021
Сын: Гараев Тагир brother
Отец ребёнка: Гараев Ильнур father