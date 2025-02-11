Акакий Герасимов Акифий Герасимов / Акакий Герасимов 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Акакий Герасимов Акифий Герасимов / Акакий Герасимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1856, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Герасим Наумов1825 г.р.
Мать
Дарья Филиппова1825 г.р.
Супруги
Варвара ПетроваДо 1858 г.р.
Дети
Ирина Акакиева07.04.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Герасим Наумов

Мать: Дарья Филиппова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Петрова

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Рождение ребёнка
07.04.1876

Дочь: Ирина Акакиева

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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