Акакий Герасимов Акифий Герасимов / Акакий Герасимов
мужской, родился 1856, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецГерасим Наумов1825 г.р.
МатьДарья Филиппова1825 г.р.
Супруги
Варвара ПетроваДо 1858 г.р.
Дети
Ирина Акакиева07.04.1876 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Герасим Наумов
Мать: Дарья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Петрова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
07.04.1876
Дочь: Ирина Акакиева
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Смерть
Неизвестно