Ямашев Хусаин Мингазетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямашев Хусаин Мингазетдинович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.01.1882

Дата смерти

26.03.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1882 по 1905
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1905 по 1907
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1907 по 1912
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.03.1912
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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