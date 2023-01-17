Ямашев Хусаин Мингазетдинович
Место рождения
Дата рождения18.01.1882
Дата смерти26.03.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1882 по 1905
Место жительства
С 1905 по 1907
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1907 по 1912
Смерть
26.03.1912