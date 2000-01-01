Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Калинин Константин Николаевич
Калинин Константин Николаевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Пол
Мужской
Отец
Калинин Николай Иванович
1907 г.р.
Мать
Калинина (Перфильева) Анна Васильевна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Калинин Николай Иванович
Мать:
Калинина Анна Васильевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия