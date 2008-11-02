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Находкин Алексей Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1966

Дата смерти

02.11.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1966

Отец: Находкин Христофор Алексеевич

Мать: Барахова Галина Петровна

Рождение ребёнка
03.10.1987

Сын: Массаев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Захарова (Массаева) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
16.08.1988

Дочь: Находкина Диана Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1995

Дочь: Находкина Яна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.11.2008

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