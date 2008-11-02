Находкин Алексей Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1966
Дата смерти02.11.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1966
Рождение ребёнка
03.10.1987
Сын: Массаев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Захарова (Массаева) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
16.08.1988
Дочь: Находкина Диана Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1995
Дочь: Находкина Яна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.11.2008