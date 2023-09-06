Головко Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головко Лилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головко Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
05.03.2004

Дочь: Головко Анастасия Анатольевна

Отец ребёнка: Головко Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
29.01.2014

Сын: Головко Георгий Анатольевич

Отец ребёнка: Головко Анатолий Анатольевич

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