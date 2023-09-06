Головко Лилия
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.2004
Дочь: Головко Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: Головко Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
29.01.2014
Сын: Головко Георгий Анатольевич
Отец ребёнка: Головко Анатолий Анатольевич