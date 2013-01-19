Мусатова (Хруева) Лидия Ивановна
Место рожденияд.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Дата рождения17.04.1927
Дата смерти19.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1927
Отец: Хруев Иван
Мать: Хруева Татьяна Ильинична
д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мусатов Александр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.2013
Похороны
Неизвестно
Никологорское новое кладбище, Vladimirskaya Oblast', Russia