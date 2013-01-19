Мусатова (Хруева) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусатова (Хруева) Лидия Ивановна

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Место рождения

д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР

Дата рождения

17.04.1927

Дата смерти

19.01.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1927

Отец: Хруев Иван

Мать: Хруева Татьяна Ильинична

д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусатов Александр

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.2013
Похороны
Неизвестно
Никологорское новое кладбище, Vladimirskaya Oblast', Russia
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