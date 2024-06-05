Белоус (Седакова) Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоус (Седакова) Марина Юрьевна

Место рождения

Засосна, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

06.02.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Засосна, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоус Артем Николаевич

Рождение ребёнка
11.08.2003

Дочь: Белоус Эльвира Артемовна

Отец ребёнка: Белоус Артем Николаевич

Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
11.08.2014

Сын: Белоус Артур Артемович

Отец ребёнка: Белоус Артем Николаевич

Белогорск, город Белогорск, Амурская область

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