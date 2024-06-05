Белоус (Седакова) Марина Юрьевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.2003
Дочь: Белоус Эльвира Артемовна
Отец ребёнка: Белоус Артем Николаевич
Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
11.08.2014
Отец ребёнка: Белоус Артем Николаевич
Белогорск, город Белогорск, Амурская область