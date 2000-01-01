Рекунова (Соловьева) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекунова (Соловьева) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1967

Пол

Женский

Отец

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1967

Отец: Соловьев Николай

Мать: Людмила

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