Карлинова (Цаплинова) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1931
Дата смерти19.08.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1931
Рождение ребёнка
23.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карлинов Константин Ефремович
Рождение ребёнка
02.02.1957
Сын: Карлинов Валерий Константинович
Отец ребёнка: Карлинов Константин Ефремович
Рождение ребёнка
16.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карлинов Константин Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.2016
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область