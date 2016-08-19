Карлинова (Цаплинова) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлинова (Цаплинова) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1931

Дата смерти

19.08.2016

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1931

Отец: Цаплинов (чикарев) Василий Михайлович

Мать: Цаплинова (чикарева) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
23.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлинов Константин Ефремович

Рождение ребёнка
02.02.1957

Сын: Карлинов Валерий Константинович

Отец ребёнка: Карлинов Константин Ефремович

Рождение ребёнка
16.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлинов Константин Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлинов Константин Ефремович

Смерть
19.08.2016
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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