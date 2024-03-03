Гладышев Николай Поликарпович
Место рожденияКемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Дата рождения05.12.1916
Дата смерти26.01.1945
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1916
Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Смерть
26.01.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Восточная Пруссия, Гумбинненский окр. Пиль-калленский район, п. Виллунен, юго-восточная окраина