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Гладышев Николай Поликарпович

Место рождения

Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка

Дата рождения

05.12.1916

Дата смерти

26.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1916

Отец: Гладышев Поликарп Титович

Мать: Гладышева Александра (Антонина) Алексеевна

Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Смерть
26.01.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Восточная Пруссия, Гумбинненский окр. Пиль-калленский район, п. Виллунен, юго-восточная окраина
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