Есенова (Кундухова) Салимат Азоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенова (Кундухова) Салимат Азоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Есенов Кавдын (Кабо) Цкуевич

Отец ребёнка: Есенов Цкуй Забеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алдатова Шахар Цкуевна

Отец ребёнка: Есенов Цкуй Забеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есенов Цкуй Забеевич

Смерть
Неизвестно
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