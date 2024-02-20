Есенова (Кундухова) Салимат Азоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Есенов Кавдын (Кабо) Цкуевич
Отец ребёнка: Есенов Цкуй Забеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алдатова Шахар Цкуевна
Отец ребёнка: Есенов Цкуй Забеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Есенов Цкуй Забеевич
Смерть
Неизвестно