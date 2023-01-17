Климук (не известно) Евфимия известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Отец ребёнка: Климук Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Климук Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Климук Андрей Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Климук Андрей Иванович
Бракосочетание
08.06.1906 ст.
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно