Климук (не известно) Евфимия известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (не известно) Евфимия известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Сын: Климук Василий Андреевич

Отец ребёнка: Климук Андрей Иванович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: Климук Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Климук Андрей Иванович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
08.06.1906 ст.

Сын: Климук Николай Андреевич

Отец ребёнка: Климук Андрей Иванович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
08.06.1906 ст.

Муж: Климук Андрей Иванович

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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