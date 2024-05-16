Китаева Александра Селиверстовна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Китаева Александра Селиверстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китаев Макар Игнатьевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Новгородова (Китаева) Параскева Макаровна

Отец ребёнка: Китаев Макар Игнатьевич

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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