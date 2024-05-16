Китаева Александра Селиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Новгородова (Китаева) Параскева Макаровна
Отец ребёнка: Китаев Макар Игнатьевич
Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно