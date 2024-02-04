Скорнякова Анна Влидимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1983
Рождение ребёнка
22.09.2001
Сын: Скорняков Станислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Скорняков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
23.03.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скорняков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
25.08.2017
Сын: Скорняков Ефим Дмитриевич
Отец ребёнка: Скорняков Дмитрий Александрович