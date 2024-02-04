Скорнякова Анна Влидимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорнякова Анна Влидимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1983

Отец: Балтачев Владимир Николаевич

Мать: Балтачева (Филиппова) Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
22.09.2001

Сын: Скорняков Станислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Скорняков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
23.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скорняков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
25.08.2017

Сын: Скорняков Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Скорняков Дмитрий Александрович

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