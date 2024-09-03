Мичкова (Березина) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова (Березина) Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1911

Отец: Березин Ефим Галактионов

Мать: Березина (Панькова) Пелагия Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мичков Владимир

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1953

Сын: Мичков Сергей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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