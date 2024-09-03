Мичкова (Березина) Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мичков Владимир
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1953
Сын: Мичков Сергей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно