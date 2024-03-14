Хирова (Черепушкина) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХирова (Черепушкина) Ксения Федоровна

Хирова (Черепушкина) Ксения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1914

Дата смерти

01.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914

Отец: Черепушкин Федор Васильевич

Мать: Черепушкина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
17.10.1935

Сын: Николай

Отец ребёнка: Хиров Сергей Никитович

Рождение ребёнка
02.06.1937

Сын: Александр

Отец ребёнка: Хиров Сергей Никитович

Рождение ребёнка
15.05.1939

Дочь: Гуськова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Хиров Сергей Никитович

Рождение ребёнка
16.04.1941

Сын: Василий

Отец ребёнка: Хиров Сергей Никитович

Рождение ребёнка
29.08.1948

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Хиров Сергей Никитович

Рождение ребёнка
08.08.1953

Сын: Хиров Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Хиров Сергей Никитович

Смерть
01.12.1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close