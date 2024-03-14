Хирова (Черепушкина) Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1914
Дата смерти01.12.1987
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914
Рождение ребёнка
17.10.1935
Сын: Николай
Отец ребёнка: Хиров Сергей Никитович
Рождение ребёнка
02.06.1937
Сын: Александр
Отец ребёнка: Хиров Сергей Никитович
Рождение ребёнка
15.05.1939
Дочь: Гуськова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Хиров Сергей Никитович
Рождение ребёнка
16.04.1941
Сын: Василий
Отец ребёнка: Хиров Сергей Никитович
Рождение ребёнка
29.08.1948
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Хиров Сергей Никитович
Рождение ребёнка
08.08.1953
Сын: Хиров Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Хиров Сергей Никитович
Смерть
01.12.1987