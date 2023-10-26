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Грибков ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: Грибков НИКТИТА ФЕДОРОВИЧ

Мать: Грибкова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибкова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Грибкова Авдотья Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова Авдотья Захаровна

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Грибков Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Грибкова Авдотья Захаровна

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Грибков Аксентий Васильевич

Мать ребёнка: Грибкова Авдотья Захаровна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Грибкова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Грибкова Авдотья Захаровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Грибков Осип Васильевич

Мать ребёнка: Грибкова Авдотья Захаровна

Смерть
Неизвестно

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