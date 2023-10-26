Грибков ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: Грибков НИКТИТА ФЕДОРОВИЧ
Мать: Грибкова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибкова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Грибкова Авдотья Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Грибков Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Грибкова Авдотья Захаровна
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Грибков Аксентий Васильевич
Мать ребёнка: Грибкова Авдотья Захаровна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Грибкова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Грибкова Авдотья Захаровна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Грибкова Авдотья Захаровна
Смерть
Неизвестно