Ладыгин Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгин Дмитрий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1908
Петровка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
12.11.1908

Жена: Ладыгина (Дорожкина) Пелагея Владимировна

Петровка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Фонд №173 Опись №16 Дело №1759 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Ново-Михайловка, Покровка (Мокринка), Казанка, Романовка, Покровка (Куюргуза), Слоновка за 1908... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1917

Сын: Ладыгин Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Ладыгина (Дорожкина) Пелагея Владимировна

Петровка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Ново -Богдановка (Михаило-Архангельская церковь - рожд.), Ново-Георгиевка (Казанско-Богородицкая церковь), Ново-Дмитриевка, Н... Показать все
Смерть
Неизвестно

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