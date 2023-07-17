Ладыгин Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1908
Бракосочетание
12.11.1908
Фонд №173 Опись №16 Дело №1759 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Ново-Михайловка, Покровка (Мокринка), Казанка, Романовка, Покровка (Куюргуза), Слоновка за 1908... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1917
Мать ребёнка: Ладыгина (Дорожкина) Пелагея Владимировна
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Ново -Богдановка (Михаило-Архангельская церковь - рожд.), Ново-Георгиевка (Казанско-Богородицкая церковь), Ново-Дмитриевка, Н... Показать все
Смерть
Неизвестно