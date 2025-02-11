Ошкина, Дашкина Евфросинья Петрова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ошкина, Дашкина Евфросинья Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Петр ДемидовНеизвестно г.р.
Супруги
Ошкин Макар ФлоровОколо 1860 г.р.
Дашкин Мирон Петров09.08.1866 г.р.
Дети
Иван Миронов16.01.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр Демидов

Мать: не указана

Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дашкин Мирон Петров

Рождение ребёнка
16.01.1887

Сын: Иван Миронов

Отец ребёнка: Дашкин Мирон Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
04.01.1893

Муж: Ошкин Макар Флоров

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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