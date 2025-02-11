Ошкина, Дашкина Евфросинья Петрова
женский, родилась Неизвестно, Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецПетр ДемидовНеизвестно г.р.
Супруги
Ошкин Макар ФлоровОколо 1860 г.р.
Дашкин Мирон Петров09.08.1866 г.р.
Дети
Иван Миронов16.01.1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр Демидов
Мать: не указана
Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дашкин Мирон Петров
Рождение ребёнка
16.01.1887
Сын: Иван Миронов
Отец ребёнка: Дашкин Мирон Петров
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.01.1893
Муж: Ошкин Макар Флоров
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно