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Мухаметкаримов Мухаметзакир

Место рождения

Баргузино, Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

16.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1876

Отец: Мухаметкарим

Мать: Гаянзямал

Баргузино, Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1908

Сын: Закиров Газиз

Мать ребёнка: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна

д.Баргузино, Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
15.12.1910

Сын: Закиров Харис Закирович

Мать ребёнка: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна

Баргузино, Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
10.06.1917

Сын: Закиров Мухаметзия

Мать ребёнка: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна

Баргузино, Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
10.09.1920

Дочь: Наубагар Мухаметзакировна

Мать ребёнка: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна

д.Баргузино, Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсекамар

Мать ребёнка: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоха

Мать ребёнка: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна

Смерть
Неизвестно
д.Баргузино, Камско-Устьинский р-н РТ
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