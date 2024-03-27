Мухаметкаримов Мухаметзакир
Место рожденияБаргузино, Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Дата рождения16.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1876
Отец: Мухаметкарим
Мать: Гаянзямал
Баргузино, Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1908
Сын: Закиров Газиз
Мать ребёнка: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна
д.Баргузино, Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
15.12.1910
Мать ребёнка: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна
Баргузино, Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
10.06.1917
Сын: Закиров Мухаметзия
Мать ребёнка: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна
Баргузино, Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
10.09.1920
Дочь: Наубагар Мухаметзакировна
Мать ребёнка: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна
д.Баргузино, Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамсекамар
Мать ребёнка: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоха
Мать ребёнка: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д.Баргузино, Камско-Устьинский р-н РТ