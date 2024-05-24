Каякина (Веденеева) Елена Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каякина (Веденеева) Елена Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1949 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1972

Отец: Веденеев Вячеслав Алексеевич

Мать: Веденеева (Филиппова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
17.02.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каякин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каякин Сергей

Образование
Неизвестно
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
ПФ ННГУ им. Лобачевского

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