Каякина (Веденеева) Елена Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1972
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1972
Рождение ребёнка
17.02.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каякин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каякин Сергей
Образование
Неизвестно
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
ПФ ННГУ им. Лобачевского