Зима Филипп Петрович
Место рожденияРоссия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Дата рождения07.01.1907
Дата смерти01.12.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1907
Отец: Зима Петр Иосифович
Мать: Зима Агриппина Ефимовна
Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Рождение ребёнка
13.02.1928
Сын: Зима Петр Филиппович
Мать ребёнка: Зима Дарья Филимоновна
СССР Краснодарский кр.,Динской р-н ст.Ново-Величковская / ранее Кубанская обл.Темрюкский отд.ККВ /
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Зима Дарья Филимоновна
СССР Краснодарский кр.,Динской р-н ст.Ново-Величковская / ранее Кубанская обл.Темрюкский отд.ККВ /
Рождение ребёнка
02.08.1937
Мать ребёнка: Зима Дарья Филимоновна
СССР г.Краснодар
Смерть
01.12.1947
СССР г.Краснодар