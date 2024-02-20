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Зима Филипп Петрович

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Место рождения

Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская

Дата рождения

07.01.1907

Дата смерти

01.12.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1907

Отец: Зима Петр Иосифович

Мать: Зима Агриппина Ефимовна

Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Рождение ребёнка
13.02.1928

Сын: Зима Петр Филиппович

Мать ребёнка: Зима Дарья Филимоновна

СССР Краснодарский кр.,Динской р-н ст.Ново-Величковская / ранее Кубанская обл.Темрюкский отд.ККВ /
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Зима Дарья Филимоновна

СССР Краснодарский кр.,Динской р-н ст.Ново-Величковская / ранее Кубанская обл.Темрюкский отд.ККВ /
Рождение ребёнка
02.08.1937

Сын: Зима Анатолий Филиппович

Мать ребёнка: Зима Дарья Филимоновна

СССР г.Краснодар
Смерть
01.12.1947
СССР г.Краснодар
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