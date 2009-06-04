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Бушуев Иван Александрович
Бушуев Иван Александрович
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Место рождения
Первоуральск
, Первоуральск, Свердловская область
Дата рождения
04.06.2009
Пол
Мужской
Отец
Бушуев Александр Михайлович
1973 г.р.
Мать
Бушуева (Булатова) Татьяна Александровна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2009
Отец:
Бушуев Александр Михайлович
Мать:
Бушуева Татьяна Александровна
Первоуральск
, Первоуральск, Свердловская область
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