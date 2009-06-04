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Бушуев Иван Александрович

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Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

04.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2009

Отец: Бушуев Александр Михайлович

Мать: Бушуева Татьяна Александровна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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