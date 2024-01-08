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Никитин Матвей Фёдорович

Место рождения

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Никитин Фёдор Яковлев

Мать: Никитина Екатерина Ефимова

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 11 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 61об, запись №12
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Никитин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Ивановна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 8 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№16)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Никитин Пётр Матвеевич

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Ивановна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 6 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№16)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Никитин Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Ивановна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 1 года в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№16)
Смерть
Неизвестно

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