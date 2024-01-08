Никитин Матвей Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1823
Отец: Никитин Фёдор Яковлев
Упоминается в возрасте 11 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 61об, запись №12
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Ивановна
Упоминается в возрасте 8 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№16)
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Ивановна
Упоминается в возрасте 6 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№16)
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Ивановна
Упоминается в возрасте 1 года в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№16)
Смерть
Неизвестно