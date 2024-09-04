Гончаренко Анастасия Демьяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Гончаренко) Авдотья Давыдовна
Отец ребёнка: Гончаренко Давыд Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Гончаренко Степан Давыдович
Отец ребёнка: Гончаренко Давыд Фёдорович
Рождение ребёнка
Около ?.09.1850
Дочь: (Гончаренко) Ефросинья Давыдовна
Отец ребёнка: Гончаренко Давыд Фёдорович
Смерть
Неизвестно