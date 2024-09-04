Гончаренко Анастасия Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Анастасия Демьяновна

Гончаренко Анастасия Демьяновна

Место рождения

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаренко Давыд Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Гончаренко) Авдотья Давыдовна

Отец ребёнка: Гончаренко Давыд Фёдорович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Гончаренко Степан Давыдович

Отец ребёнка: Гончаренко Давыд Фёдорович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1850

Дочь: (Гончаренко) Ефросинья Давыдовна

Отец ребёнка: Гончаренко Давыд Фёдорович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.