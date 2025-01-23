Матвеева (Тетушкина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1979
Отец: Тётушкин Владимир
Мать: Тётушкина Ольга
Рождение ребёнка
18.12.1999
Дочь: (Матвеева) Наташа
Отец ребёнка: Матвеев Руслан
Рождение ребёнка
10.09.2004
Дочь: (Матвеева) Дарья
Отец ребёнка: Матвеев Руслан
Рождение ребёнка
23.12.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Руслан