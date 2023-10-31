Юсупова Разыя Сулеймановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова Разыя Сулеймановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

ЗМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1980

Сын: Юсупов Вадим Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.07.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамадалиев Акбарали Вохобжонович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1991

Сын: Мамадалиев Фархад Акбаралиевич

Отец ребёнка: Мамадалиев Акбарали Вохобжонович

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