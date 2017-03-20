Ткачёв Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1962
Дата смерти20.03.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1962
Отец: не указан
Мать: Ткачёв Павел Николаевич
Бракосочетание
05.03.1983
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.02.1984
Мать ребёнка: Ткачёва (Корчагина) Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
19.12.1985
Сын: Ткачёв Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Ткачёва (Корчагина) Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
30.06.1991
Дочь: Ротова (Ткачёва) Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Ткачёва (Корчагина) Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
22.06.1993
Мать ребёнка: Ткачёва (Корчагина) Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
11.01.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ткачёва (Корчагина) Ольга Анатольевна
Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
20.03.2017