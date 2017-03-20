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Ткачёв Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1962

Дата смерти

20.03.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1962

Отец: не указан

Мать: Ткачёв Павел Николаевич

Бракосочетание
05.03.1983

Жена: Ткачёва (Корчагина) Ольга Анатольевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.02.1984

Сын: Ткачёв Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Ткачёва (Корчагина) Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
19.12.1985

Сын: Ткачёв Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Ткачёва (Корчагина) Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
30.06.1991

Дочь: Ротова (Ткачёва) Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Ткачёва (Корчагина) Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
22.06.1993

Сын: Ткачёв Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Ткачёва (Корчагина) Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
11.01.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ткачёва (Корчагина) Ольга Анатольевна

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
20.03.2017

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