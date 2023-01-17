Теплых Василий Ефремович
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Теплых Ефрем Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Шумалова Устинья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Теплых Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно