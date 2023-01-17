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Теплых Василий Ефремович

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Место рождения

Ключики, Пермский район, Пермский край

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Теплых Ефрем Иванович

Мать: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1726

Сын: Теплых Макар Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1732

Сын: Шумалова Устинья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Теплых Миней Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Теплых Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплых Аксинья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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