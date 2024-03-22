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Минодора Прокопиева

Место рождения

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

28.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Прокофий

Мать: не указана

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.09.1813

Муж: Адриан Елисеев

Рождение ребёнка
29.07.1823

Сын: Фома Адрианов

Отец ребёнка: Адриан Елисеев

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.03.1826

Сын: Ипатий Адрианов

Отец ребёнка: Адриан Елисеев

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.05.1834

Дочь: Гликерья Адрианова

Отец ребёнка: Адриан Елисеев

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.02.1839

Сын: Болдычев Поликарп Адрианов

Отец ребёнка: Адриан Елисеев

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.05.1929

Дочь: Елена Адрианова

Отец ребёнка: Адриан Елисеев

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
28.07.1848
Причина смерти: от холеры
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