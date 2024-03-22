Минодора Прокопиева
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти28.07.1848
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Прокофий
Бракосочетание
28.09.1813
Муж: Адриан Елисеев
Рождение ребёнка
29.07.1823
Сын: Фома Адрианов
Отец ребёнка: Адриан Елисеев
Рождение ребёнка
24.03.1826
Сын: Ипатий Адрианов
Отец ребёнка: Адриан Елисеев
Рождение ребёнка
18.05.1834
Дочь: Гликерья Адрианова
Отец ребёнка: Адриан Елисеев
Рождение ребёнка
16.02.1839
Сын: Болдычев Поликарп Адрианов
Отец ребёнка: Адриан Елисеев
Рождение ребёнка
19.05.1929
Дочь: Елена Адрианова
Отец ребёнка: Адриан Елисеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.07.1848
Причина смерти: от холеры