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Яксубин Давид Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

в Кирзе с 1898 из Каменец подольск в Тобольскую 1898
Рождение ребёнка
1892

Сын: Яксубин Тимофей Давидович

Мать ребёнка: Яксубина -- Евфросинья Никифоровна

Место жительства
1898
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Яксубин Дмитрий Давидович

Мать ребёнка: Яксубина -- Евфросинья Никифоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1901

Сын: Яксубин Константин Давидович

Мать ребёнка: Яксубина -- Евфросинья Никифоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
1906

Сын: Яксубин Василий Давидович

Мать ребёнка: Яксубина -- Евфросинья Никифоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яксубина -- Евфросинья Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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