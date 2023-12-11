Яксубин Давид Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Сын: Яксубин Тимофей Давидович
Мать ребёнка: Яксубина -- Евфросинья Никифоровна
Место жительства
1898
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1900
Сын: Яксубин Дмитрий Давидович
Мать ребёнка: Яксубина -- Евфросинья Никифоровна
Рождение ребёнка
20.05.1901
Сын: Яксубин Константин Давидович
Мать ребёнка: Яксубина -- Евфросинья Никифоровна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
1906
Сын: Яксубин Василий Давидович
Мать ребёнка: Яксубина -- Евфросинья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно