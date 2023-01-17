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Байгоза Бехтерек улы

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Место рождения

Казаево, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бехтерек

Мать: не указана

Казаево, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1654 ст.

Сын: Юсупко Байгозы улы

Мать ребёнка: не указана

Карьево, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турайко Байгозы улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тенебек Байгозы улы

Мать ребёнка: не указана

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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