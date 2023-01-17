Байгоза Бехтерек улы
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бехтерек
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1654 ст.
Сын: Юсупко Байгозы улы
Мать ребёнка: не указана
Карьево, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турайко Байгозы улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тенебек Байгозы улы
Мать ребёнка: не указана
Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно