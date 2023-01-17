Филипп Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Тимофей Тарасович
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Матрена Филипповна
Мать ребёнка: Агриппина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Василий Филиппович
Мать ребёнка: Агриппина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Ефрем Филиппович
Мать ребёнка: Агриппина Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Игнатьевна
Смерть
Неизвестно