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Филипп Тимофеевич

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Место рождения

Сметанино, Клин, Московская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Тимофей Тарасович

Мать: Мария Ивановна

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Матрена Филипповна

Мать ребёнка: Агриппина Игнатьевна

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Василий Филиппович

Мать ребёнка: Агриппина Игнатьевна

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Ефрем Филиппович

Мать ребёнка: Агриппина Игнатьевна

Сметанино, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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