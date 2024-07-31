Васильев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Васильева Марина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Васильева Марина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно