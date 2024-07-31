Васильев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Васильева Марина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Васильева Марина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Марина Александровна

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