Гарифуллин Дульфукар Хабибулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарифуллин Дульфукар Хабибулович

Гарифуллин Дульфукар Хабибулович

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.02.1939

Дата смерти

10.08.1987

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1939

Отец: Гарифуллин Хабибулла Гарифуллович

Мать: Гарифуллина Мослиха

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарифуллина Наиля Габдельвадутовна

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарифуллина Наиля Габдельвадутовна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарифуллина Наиля Габдельвадутовна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарифуллина Наиля Габдельвадутовна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарифуллина Наиля Габдельвадутовна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарифуллина Наиля Габдельвадутовна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.08.1987
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.