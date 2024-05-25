Гарифуллин Дульфукар Хабибулович
Место рождения
Дата рождения15.02.1939
Дата смерти10.08.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1964
Рождение ребёнка
22.05.1967
Рождение ребёнка
13.06.1970
Рождение ребёнка
12.01.1974
Рождение ребёнка
23.12.1978
Смерть
10.08.1987