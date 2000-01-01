Малышев Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Герасим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

07.04.1882

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Малышев Дмитрий

Мать: ?

Смерть
07.04.1882
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