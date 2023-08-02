Левченко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левченко Петр
Рождение ребёнка
Около 30.09.1955
Дочь: Пузанкова Галина Петровна
Отец ребёнка: Левченко Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Левченко Петр
Смерть
Неизвестно