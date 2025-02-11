Авдотья Никитина 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Никитина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1850, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Анастасия Иванова1822 г.р.
Отец
Никита Иванов1805 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Никита Иванов

Мать: Анастасия Иванова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Смерть
Неизвестно

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