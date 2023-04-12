Афанасьева / Afanasieff (Андрусова / Andrusovová Androussoff Andrusow) Марьяна Nikolajevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева / Afanasieff (Андрусова / Andrusovová Androussoff Andrusow) Марьяна Nikolajevna

Место рождения

Юрьев, Российская Империя, Тарту, Эстония / Juriev, Tartu (Estonsko) Rusko

Дата рождения

13.10.1899

Дата смерти

17.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1899

Отец: Андрусов / Andrusov Androussoff Николай Ivanovič

Мать: Androussov Nadeshda

Юрьев, Российская Империя, Тарту, Эстония / Juriev, Tartu (Estonsko) Rusko
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Afanasieff ?

Отец ребёнка: Афанасьев / Afanasieff Николай Nikolajevič

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев / Afanasieff Николай Nikolajevič

Работа или профессия
Неизвестно
филолог
Работа или профессия
Неизвестно
филолог
Работа или профессия
Неизвестно
filolog (филолог)
Смерть
17.10.1979
Bonneville, Haute-Savoie, Rhône-Alpes, Francia
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