Афанасьева / Afanasieff (Андрусова / Andrusovová Androussoff Andrusow) Марьяна Nikolajevna
Место рожденияЮрьев, Российская Империя, Тарту, Эстония / Juriev, Tartu (Estonsko) Rusko
Дата рождения13.10.1899
Дата смерти17.10.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1899
Юрьев, Российская Империя, Тарту, Эстония / Juriev, Tartu (Estonsko) Rusko
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Afanasieff ?
Отец ребёнка: Афанасьев / Afanasieff Николай Nikolajevič
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
филолог
Работа или профессия
Неизвестно
филолог
Работа или профессия
Неизвестно
filolog (филолог)
Смерть
17.10.1979
Bonneville, Haute-Savoie, Rhône-Alpes, Francia