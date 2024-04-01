Цкипуришвилли Гоша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цкипуришвилли Илья Гочаевич
Мать ребёнка: Должикова (Устименко) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цкипуришвилли Михаил Гочаевич
Мать ребёнка: Должикова (Устименко) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.2003
Дочь: (Должикова) Алина Александровна
Мать ребёнка: Должикова (Устименко) Ольга
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.01.2021
Сын: Цкипуришвилли Яков Гочаевич
Мать ребёнка: Должикова (Устименко) Ольга