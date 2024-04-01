Цкипуришвилли Гоша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цкипуришвилли Гоша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цкипуришвилли Илья Гочаевич

Мать ребёнка: Должикова (Устименко) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цкипуришвилли Михаил Гочаевич

Мать ребёнка: Должикова (Устименко) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Должикова (Устименко) Ольга

Рождение ребёнка
07.07.2003

Дочь: (Должикова) Алина Александровна

Мать ребёнка: Должикова (Устименко) Ольга

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.01.2021

Сын: Цкипуришвилли Яков Гочаевич

Мать ребёнка: Должикова (Устименко) Ольга

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