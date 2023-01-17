Исакин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти20.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Селиванова Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Исакина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Селиванова Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Исакина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Селиванова Мария Евдокимовна
Родилась после того как отца забрали на фронт. Он её уже не увидел.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1942
Умер от ран, похоронен: Калининская обл., Ржевский р-н, д. Распопино.