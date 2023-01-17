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Исакин Иван Иванович

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1912

Дата смерти

20.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Сын: Исакин Леонид Иванович

Мать ребёнка: Селиванова Мария Евдокимовна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Исакина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Селиванова Мария Евдокимовна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Исакина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Селиванова Мария Евдокимовна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Родилась после того как отца забрали на фронт. Он её уже не увидел.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Мария Евдокимовна

Смерть
20.12.1942
Умер от ран, похоронен: Калининская обл., Ржевский р-н, д. Распопино.
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