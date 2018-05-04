Масальский Николай Степанович
Место рожденияЛенинградская область поселок Рыжикова
Дата рождения28.05.1947
Дата смерти04.05.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинградская область поселок Рыжикова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1971
Сын: Масальский Василий Николаевич
Мать ребёнка: (Ковтун) Галина Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1981
Мать ребёнка: (Ковтун) Галина Васильевна
Смерть
04.05.2018
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область