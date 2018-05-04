Масальский Николай Степанович 28.05.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Масальский Николай Степанович

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Место рождения

Ленинградская область поселок Рыжикова

Дата рождения

28.05.1947

Дата смерти

04.05.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинградская область поселок Рыжикова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ковтун) Галина Васильевна

Рождение ребёнка
26.09.1971

Сын: Масальский Василий Николаевич

Мать ребёнка: (Ковтун) Галина Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1981

Сын: Масальский Ян Николаевич

Мать ребёнка: (Ковтун) Галина Васильевна

Смерть
04.05.2018
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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