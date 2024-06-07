Пономарева Ирина Гавриловна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пономарева Ирина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Василий Тимофеев Меньшой

Место жительства
Неизвестно
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пономарев Егор Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Тимофеев Меньшой

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пономарев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Тимофеев Меньшой

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Пономарева) Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Тимофеев Меньшой

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Пономарева) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Тимофеев Меньшой

Рождение ребёнка
1859

Сын: Пономарев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Тимофеев Меньшой

с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Смерть
После 1869

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