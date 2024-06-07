Пономарева Ирина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1847
Сын: Пономарев Егор Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Тимофеев Меньшой
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пономарев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Тимофеев Меньшой
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Пономарева) Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Тимофеев Меньшой
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Пономарева) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Тимофеев Меньшой
Рождение ребёнка
1859
Сын: Пономарев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Тимофеев Меньшой
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Смерть
После 1869